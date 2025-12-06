Rottura Usa-Ue Kallas frena | Restano il nostro principale alleato opinioni diversi ma dobbiamo rimanere uniti

“Gli Stati Uniti sono ancora il nostro principale alleato, penso che non abbiamo sempre la stessa opinione su diverse questioni, ma penso che i principi generali rimangono. Siamo i più grandi alleati e dobbiamo rimanere uniti”. Parole chiare quelle di Kaja Kallas, Alta rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e di sicurezza, a spazzare il campo dalla lettura della Casa Bianca pronta a scaricare l’Europa. A margine di Doha Forum Kallas risponde senza indugi alla domanda sulla nuova strategia statunitense per la sicurezza nazionale Usa che bacchetta gli alleati europei. Nel segno dell’America First, Donald Trump ha lanciato la sua provocazione “Se l’Europa non cambia rischia la cancellazione”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Rottura Usa-Ue, Kallas frena: “Restano il nostro principale alleato, opinioni diversi ma dobbiamo rimanere uniti”

