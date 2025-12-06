Tragedia sfiorata due volte. La prima per il conducente di una monovolume di colore grigio che ha letteralmente preso il volo in via dei Barcaioli ad Altopascio, che costeggia l’autostrada e che avrebbe potuto schiantarsi contro i paletti della recinzione nel ricadere a terra. La seconda per il fatto che la vettura avrebbe potuto invadere la Firenze-Mare, con conseguenze facilmente intuibili. Drammatico incidente stradale nell’arteria che collega il capoluogo del Tau con la frazione di Badia Pozzeveri. Testimoni dell’accaduto i volontari della Misericordia di Altopascio. Al semaforo all’incrocio con la Bientinese, l’auto è partita stile pole position di un Gran Premio di Formula Uno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rotatoria in velocità. Auto prende... il volo. Salvo per miracolo