Rotatoria in velocità Auto prende il volo Salvo per miracolo
Tragedia sfiorata due volte. La prima per il conducente di una monovolume di colore grigio che ha letteralmente preso il volo in via dei Barcaioli ad Altopascio, che costeggia l’autostrada e che avrebbe potuto schiantarsi contro i paletti della recinzione nel ricadere a terra. La seconda per il fatto che la vettura avrebbe potuto invadere la Firenze-Mare, con conseguenze facilmente intuibili. Drammatico incidente stradale nell’arteria che collega il capoluogo del Tau con la frazione di Badia Pozzeveri. Testimoni dell’accaduto i volontari della Misericordia di Altopascio. Al semaforo all’incrocio con la Bientinese, l’auto è partita stile pole position di un Gran Premio di Formula Uno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Morto a 31 anni nello schianto alla rotatoria: velocità o distrazione? - facebook.com Vai su Facebook
Rotatoria in velocità. Auto prende... il volo. Salvo per miracolo - La prima per il conducente di una monovolume di colore grigio che ha letteralmente preso il volo in via dei Barcaioli ad Altopascio, che costeggia l’autostrada e che avreb ... lanazione.it scrive