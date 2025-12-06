Rotary all’udienza del Papa anche il presidente Arezzo con 6mila associati

Oltre seimila rotariani da tutta Italia, e anche dall’estero, hanno partecipato oggi all’udienza giubilare di Papa Leone XIV, in piazza San Pietro. A guidarli, spiega una nota, è stato il presidente internazionale del Rotary, l’italiano Francesco Arezzo, insieme ad Adriana Muscas, governatore del Distretto 2080 (che riunisce i club di Roma, Lazio e Sardegna) e a tutti i 14 governatori dei distretti italiani, che, al termine, hanno reso omaggio al Pontefice. Il pellegrinaggio rotariano è parte del calendario ufficiale del Giubileo della Speranza, e viene a confermare la profonda sintonia che si è consolidata nel tempo con la Chiesa Cattolica nella costruzione del bene comune. 🔗 Leggi su Ildenaro.it