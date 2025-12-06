Rossettini dopo Roma Juventus Women | Punto che ci soddisfa contro una squadra veramente forte Mi dispiace che Canzi…

Rossettini, allenatore della Roma, ha parlato dopo il pareggio contro la Juventus Women. Le sue dichiarazioni. Dopo Roma Juventus Women terminata 1-1, il tecnico giallorosso Rossettini ha commentato così il match. Le sue parole riportate da Vocegiallorossa. PAREGGIO – «Sì, è un punto che ci soddisfa contro una squadra veramente forte. Ci tenevamo a riscattare la finale di Women’s Cup. Penso che le ragazze abbiano fornito 60 minuti di grande calcio, creandosi occasioni, dando grande difficoltà alla Juventus, distendendo il possesso della palla, difendendo con ordine e con energia. Poi chiaramente ci aspettavamo un calo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rossettini dopo Roma Juventus Women: «Punto che ci soddisfa contro una squadra veramente forte. Mi dispiace che Canzi…»

