Rosmy incanta Milano | alla Sala Barozzi emoziona La Voce della Bellezza Una performance intensa nella Giornata contro la violenza sulle donne che conquista il pubblico presente

Rosmy ha presentato "La Voce della Bellezza", uno spettacolo che intreccia musica, parole e visioni in un'esperienza intensa e contemporanea Nella prestigiosa Sala Barozzi, una delle sedi culturali più eleganti della città, Rosmy ha presentato "La Voce della Bellezza", uno spettacolo che intr.

