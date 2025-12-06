Roma | uccide a martellate la nonna le immagini della polizia

Al culmine dell’ennesima lite in casa, un uomo ha ucciso la nonna prendendola a martellate e poi è fuggito, ma poco dopo è stato arrestato dalla polizia. L’omicidio è avvenuto in via Molteni, nella zona di Acilia, sul litorale romano. Nella lite è rimasto ferito anche il compagno della madre del presunto assassino. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma: uccide a martellate la nonna, le immagini della polizia

