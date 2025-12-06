Roma tragico incidente all’Eur | travolto e ucciso pedone di 27 anni
Tragedia nella serata di ieri a Roma. Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, 5 dicembre, nel quartiere Eur, a Roma. Una grossa auto guidata da un uomo di 28 anni ha investito un pedone di 27 anni, causandone la morte sul colpo. Entrambi i soggetti coinvolti sono cittadini italiani. Intervento della polizia locale e indagini in corso. L'impatto è avvenuto in viale della Grande Muraglia, dove sono prontamente intervenuti gli agenti del IX Gruppo EUR della polizia locale di Roma Capitale. Il conducente del veicolo è stato sottoposto agli accertamenti di rito presso l'Ospedale Sant'Eugenio.
