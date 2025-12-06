Roma l’emergenza si avvicina | senza Ndicka ed El Aynaoui spazio ai giovani

In una settimana la Roma affronterà tre impegni ravvicinati tra campionato ed Europa: prima la trasferta di Cagliari, poi il viaggio in Scozia per la sfida al Celtic, e infine il match del 15 dicembre contro il Como. Terminato questo ciclo, per Gian Piero Gasperini inizierà un periodo complicato: la rosa si assottiglierà, perché Ndicka ed El Aynaoui dovranno lasciare Trigoria per aggregarsi alle rispettive nazionali in vista della Coppa d’Africa. Due assenze pesanti: l’ivoriano è un pilastro della difesa, mentre il marocchino è considerato dal tecnico un titolare aggiunto, sempre impiegato nei momenti chiave. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

