Roma Koné il punto fermo di Gasperini | sempre in campo e quasi insostituibile

Sempre lì, dall’inizio alla fine. Anche quando la caviglia fa male, quando la condizione non è brillante o quando il calendario pesa. Per Gian Piero Gasperini, Manu Koné è semplicemente imprescindibile. In Serie A non salta un minuto: tredici partite su tredici da titolare, 1.170 minuti complessivi, nessuna sostituzione. Una presenza costante nella Roma che racconta meglio di qualunque parola la fiducia assoluta che l’allenatore ripone nel suo centrocampista. Il gol per diventare un giocatore completo. Koné è il perno del gioco giallorosso, l’uomo incaricato di cucire le due fasi e trasformare l’azione con le sue progressioni da vero box-to-box. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Koné il punto fermo di Gasperini: sempre in campo e quasi insostituibile

