Roma Juventus Women 1-0 LIVE | gol dell’ex di Bergamaschi Wälti cerca quello olimpico

di Mauro Munno Roma Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l'ottava giornata di Serie A Women. Ottava partita di Serie A Women per la Juventus Women che dopo la sosta si appresta ad affrontare quella che ad oggi è la partita più importate della stagione. Le bianconere sfidano la Roma al Tre Fontane in un match che, alla luce della classifica (-5 dalle giallorosse), può già essere un'ultima chiamata per lo scudetto. Roma Juventus Women 1-0: sintesi e moviola. 33? Lenzini ha una chance – Non riesce però a trovare il tempo per battere a rete da ottima posizione 32? Wälti direttamente da corner – Ha cercato il gol olimpico la svizzera e ci è andata vicina.

