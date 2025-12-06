Roma in emergenza per Cagliari | Gasperini perde pezzi ma prova a ricompattare il gruppo

La Roma riparte da una settimana pesante, segnata dalla sconfitta casalinga con il Napoli e dalla perdita della vetta. La trasferta di Cagliari, domenica alle 15, arriva nel momento meno opportuno: Gasperini è costretto a fare i conti con un gruppo logorato dall’influenza e da piccoli acciacchi che si sommano alle assenze già note. L’allenatore giallorosso lo ha ammesso senza giri di parole in conferenza: «È stata una settimana difficile, ma questi ragazzi sono degli highlander». Una frase che fotografa perfettamente il momento. Per restare agganciati al treno di testa servirà lucidità, ma soprattutto una squadra capace di stringere i denti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma in emergenza per Cagliari: Gasperini perde pezzi ma prova a ricompattare il gruppo

