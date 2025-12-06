Roma il Manchester boccia la prima proposta per Zirkzee | la strategia

La Roma ha individuato in Joshua Zirkzee il profilo ideale per rinforzare l’attacco a gennaio, ma la trattativa con il Manchester United si sta trasformando in un vero percorso a ostacoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, i giallorossi avevano già messo sul tavolo una proposta chiara – prestito con riscatto subordinato alla qualificazione Champions – ma da Manchester è arrivato un secco rifiuto. La linea del proprietario Jim Ratcliffe è rigida: a gennaio niente sconti e nessuna formula agevolata, soprattutto in un reparto destinato a perdere due giocatori per la Coppa d’Africa. Nonostante ciò, la volontà del giocatore non è cambiata: Zirkzee vuole la Roma e aspetta che la situazione possa sbloccarsi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

