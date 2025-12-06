Roma i convocati per il Cagliari | out Wesley Angelino e Dovbyk

Ventitré i giocatori selezionati da Gasperini in vista del match contro i rossoblù, valido per la 14ª giornata di Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, i convocati per il Cagliari: out Wesley, Angelino e Dovbyk

Leggi anche questi approfondimenti

Gasperini prima di Cagliari-Roma: "Vogliamo crescere ancora". Tutte le news sui convocati - facebook.com Vai su Facebook

#Gasperini prima di Cagliari-Roma: "Vogliamo crescere ancora". Tutte le news sui convocati Vai su X

Roma, i convocati per il Cagliari: out Wesley, Angelino e Dovbyk - Ventitré i giocatori selezionati da Gasperini in vista del match contro i rossoblù, valido per la 14ª giornata di Serie A ... Secondo msn.com

Roma senza Wesley contro il Cagliari: i convocati di Gasperini - L'allenatore dei giallorossi non rischia il brasiliano per la trasferta in Sardegna: la lista completa dei giocatori a disposizione ... Da corrieredellosport.it

Verso Cagliari-Roma, i convocati di Gasperini: out Wesley - Comunicati i calciatori che saranno a disposizione del tecnico in vista della quattordicesima giornata. Segnala ilromanista.eu

Domani Cagliari-Roma, i convocati di Gasperini: c'è Dybala, out Angelino e Wesley - Sono 23 i calciatori convocati da Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, per la gara in programma domani a Cagliari a partire dalle 15. Da tuttomercatoweb.com

Verso Cagliari – Roma, i convocati di Pisacane - Sono 24 i giocatori convocati da mister Pisacane per la gara Cagliari – Roma, in programma domani, domenica 7 dicembre, all’Unipol Domus. Secondo unionesarda.it

Roma, quante assenze nei convocati: non ci sono Wesley, Angelino e Dovbyk, la lista verso il Cagliari - Nel match contro i sardi, Gasperini dovrà fare a meno di Angelino, Dovbyk e Wesley, non convocati per problemi fisici. Da calciomercato.com