Roma Gasp verso Cagliari | Tanti acciacchi Poi ci sono gli highlander che non mollano mai

Il tecnico della Roma: "Koné e El Aynaoui acciaccati, Wesley che probabilmente non rischieremo, le influenze di Dybala e Baldanzi.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, Gasp verso Cagliari: "Tanti acciacchi. Poi ci sono gli highlander che non mollano mai"

