Roma Gasp verso Cagliari | Tanti acciacchi Poi ci sono gli highlander che non mollano mai

Il tecnico della Roma: "Koné e El Aynaoui acciaccati, Wesley che probabilmente non rischieremo, le influenze di Dybala e Baldanzi.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Roma, Gasp verso Cagliari: "Tanti acciacchi. Poi ci sono gli highlander che non mollano mai"

News recenti che potrebbero piacerti

Zirkzee, l'ultima strada. Joshua sogna la Roma, ma Gasp vuole anche un'ala bit.ly/4j0jUbv #ASRoma Vai su X

Un mese di fuoco: Roma tra campionato e coppe. Gasp si gioca tutto in dieci gare - facebook.com Vai su Facebook

Roma, Pisilli verso il prestito? Gasp: "Vuole giocare di più, e io non voglio fermarlo" - “Pisilli è un ragazzo straordinario e sta facendo molto bene”. Si legge su tuttomercatoweb.com

Roma, Gasp verso Cagliari: "Tanti acciacchi. Poi ci sono gli highlander che non mollano mai" - Il tecnico della Roma: "Koné e El Aynaoui acciaccati, Wesley che probabilmente non rischieremo, le influenze di Dybala e Baldanzi... Come scrive msn.com

Roma di nuovo prima, Gasperini ci riprova con il Cagliari (cercando la sesta vittoria in trasferta) - Fino a ora ce ne ha mostrati tanti, non solo facendo toccare alla Roma la vetta della classifica, ma pure per come ha gestito i ... Lo riporta ilmessaggero.it

Verso Cagliari-Roma, art attack: tutti i dubbi di Gasperini - Ferguson c’è ma ancora non ha smaltito il fastidio alla caviglia ... Lo riporta ilromanista.eu

Gasp senza attacco: Roma a Cagliari con Ferguson - La strada verso Cagliari potrebbe portare ancora una volta Evan Ferguson al centro dell'attacco rom... Secondo marione.net

Verso Cagliari Roma, la Lega di Serie A si focalizza su due giocatori a sorpresa: il retroscena - Verso Cagliari Roma, la Lega di Serie A ha proiettato la luce dei riflettori su due giocatori della sfida di domenica dell’Unipol Domus Dopo la dolorosa sconfitta interna contro il Napoli, che ha comp ... Da cagliarinews24.com