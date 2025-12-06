Roma-Fiumicino nuovi lavori straordinari sulla rampa di via delle Arti | chiusura dal 9 dicembre

Cdn.ilfaroonline.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiumicino, 6 dicembre 2025 – ANAS SpA ha comunicato un nuovo intervento di manutenzione straordinaria sulla rampa di immissione autostradale tra via delle Arti e l’ A91 Roma Fiumicino. I lavori, necessari per ripristinare piena sicurezza e funzionalità, comporteranno modifiche temporanee alla circolazione. La disciplina provvisoria sarà attiva dalle ore 07:00 del 9 dicembre 2025 fino al completamento dell’intervento. È prevista la chiusura della rampa, un restringimento di carreggiata con canalizzazione del traffico sulla corsia di destra e l’ istituzione temporanea del dare precedenza per i veicoli provenienti dalla rampa di via del Caravaggio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

roma fiumicino nuovi lavoriRoma-Fiumicino, nuovi lavori straordinari sulla rampa di via delle Arti: chiusura dal 9 dicembre - Fiumicino, 6 dicembre 2025 – ANAS SpA ha comunicato un nuovo intervento di manutenzione straordinaria sulla rampa di immissione autostradale tra via delle Arti e l’ A91 Roma Fiumicino. Scrive ilfaroonline.it

Lavori alla stazione Roma Trastevere: quali sono le linee interessate e i possibili disagi - I lavori si svolgeranno dal 16 settembre all’11 dicembre in orario notturno, dalle 18. Riporta fanpage.it

Roma, sistema Ertms nella tratta Ostiense - Fiumicino Aeroporto: ecco come cambia la rete ferroviaria - Per rispondere bisogna capire cos’è l’ Ertms (acronimo di European Rail Traffic Management System) citato all’inizio e che in Italia vede un investimento di 18 miliardi di ... Si legge su ilmessaggero.it

Lavori sulla Tangenziale Est, stop ai tram e bus gratis fino al 7 dicembre - Partono oggi i nuovi lavori di risanamento e riqualificazione della Tangenziale Est di Roma, nel tratto sopraelevato. rainews.it scrive

roma fiumicino nuovi lavoriIl piano aeroporti prende forma: Fiumicino si allarga - Un nuovo piano nazionale al 2035 che classifica tutti gli aeroporti come infrastrutture di interesse nazionale e punta in particolare all'ingresso di nuovi operatori e ... Secondo ilmessaggero.it

Manutenzioni e lavori urgenti, tutte le modifiche previste sulle linee ferroviarie del Lazio - Il prossimo fine settimana, domenica 23, ma i lavori interessano anche lunedì 24, un intervento di manutenzione programmata a Ostiense comporterà limitazioni ... Da romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Fiumicino Nuovi Lavori