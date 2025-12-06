Roma-Fiumicino nuovi lavori straordinari sulla rampa di via delle Arti | chiusura dal 9 dicembre
Fiumicino, 6 dicembre 2025 – ANAS SpA ha comunicato un nuovo intervento di manutenzione straordinaria sulla rampa di immissione autostradale tra via delle Arti e l’ A91 Roma Fiumicino. I lavori, necessari per ripristinare piena sicurezza e funzionalità, comporteranno modifiche temporanee alla circolazione. La disciplina provvisoria sarà attiva dalle ore 07:00 del 9 dicembre 2025 fino al completamento dell’intervento. È prevista la chiusura della rampa, un restringimento di carreggiata con canalizzazione del traffico sulla corsia di destra e l’ istituzione temporanea del dare precedenza per i veicoli provenienti dalla rampa di via del Caravaggio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Scopri altri approfondimenti
?Piano di sviluppo dell’Aeroporto di Roma Fiumicino ‘Leonardo da Vinci’ Il Masterplan 2046: vantaggi ift.tt/IxMntyF #evento #takethedate Vai su X
Wizz Air : partono le nuove rotte da Bergamo e Roma Fiumicino Con l'introduzione del nuovo scalo di Oradea nel network italiano, Wizz Air rafforza la connettività investendo simultaneamente sulla sua base principale nel paese e sullo strategico scalo del Nor - facebook.com Vai su Facebook
Roma-Fiumicino, nuovi lavori straordinari sulla rampa di via delle Arti: chiusura dal 9 dicembre - Fiumicino, 6 dicembre 2025 – ANAS SpA ha comunicato un nuovo intervento di manutenzione straordinaria sulla rampa di immissione autostradale tra via delle Arti e l’ A91 Roma Fiumicino. Scrive ilfaroonline.it
Lavori alla stazione Roma Trastevere: quali sono le linee interessate e i possibili disagi - I lavori si svolgeranno dal 16 settembre all’11 dicembre in orario notturno, dalle 18. Riporta fanpage.it
Roma, sistema Ertms nella tratta Ostiense - Fiumicino Aeroporto: ecco come cambia la rete ferroviaria - Per rispondere bisogna capire cos’è l’ Ertms (acronimo di European Rail Traffic Management System) citato all’inizio e che in Italia vede un investimento di 18 miliardi di ... Si legge su ilmessaggero.it
Lavori sulla Tangenziale Est, stop ai tram e bus gratis fino al 7 dicembre - Partono oggi i nuovi lavori di risanamento e riqualificazione della Tangenziale Est di Roma, nel tratto sopraelevato. rainews.it scrive
Il piano aeroporti prende forma: Fiumicino si allarga - Un nuovo piano nazionale al 2035 che classifica tutti gli aeroporti come infrastrutture di interesse nazionale e punta in particolare all'ingresso di nuovi operatori e ... Secondo ilmessaggero.it
Manutenzioni e lavori urgenti, tutte le modifiche previste sulle linee ferroviarie del Lazio - Il prossimo fine settimana, domenica 23, ma i lavori interessano anche lunedì 24, un intervento di manutenzione programmata a Ostiense comporterà limitazioni ... Da romatoday.it