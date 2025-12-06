Roma-Fiumicino nuovi lavori straordinari sulla rampa di via delle Arti | chiusura dal 9 dicembre

Fiumicino, 6 dicembre 2025 – ANAS SpA ha comunicato un nuovo intervento di manutenzione straordinaria sulla rampa di immissione autostradale tra via delle Arti e l’ A91 Roma Fiumicino. I lavori, necessari per ripristinare piena sicurezza e funzionalità, comporteranno modifiche temporanee alla circolazione. La disciplina provvisoria sarà attiva dalle ore 07:00 del 9 dicembre 2025 fino al completamento dell’intervento. È prevista la chiusura della rampa, un restringimento di carreggiata con canalizzazione del traffico sulla corsia di destra e l’ istituzione temporanea del dare precedenza per i veicoli provenienti dalla rampa di via del Caravaggio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it