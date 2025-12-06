A Roma è iniziato il viaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026. La fiamma è partita dallo Stadio dei Marmi con Giancarlo Peris, ultimo tedoforo dei Giochi di Roma 1960. Poi il passaggio a Giovanni Malagò, presidente della Fondazione dei Giochi invernali, che ha acceso il braciere del viaggio della fiamma. La staffetta è così cominciata con il primo tedoforo, Gregorio Paltrinieri, protagonista del tratto iniziale dello Stadio dei Marmi. Nell’impianto hanno ricevuto la fiamma Elisa Di Francisca, Gianmarco Tamberi e Achille Polonara, al quale è stato assegnato il compito di portare la fiaccola al di fuori dello stadio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Roma, fiaccola olimpica diretta a Milano