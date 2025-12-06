Roma fiaccola olimpica diretta a Milano
A Roma è iniziato il viaggio della fiamma olimpica di Milano Cortina 2026. La fiamma è partita dallo Stadio dei Marmi con Giancarlo Peris, ultimo tedoforo dei Giochi di Roma 1960. Poi il passaggio a Giovanni Malagò, presidente della Fondazione dei Giochi invernali, che ha acceso il braciere del viaggio della fiamma. La staffetta è così cominciata con il primo tedoforo, Gregorio Paltrinieri, protagonista del tratto iniziale dello Stadio dei Marmi. Nell’impianto hanno ricevuto la fiamma Elisa Di Francisca, Gianmarco Tamberi e Achille Polonara, al quale è stato assegnato il compito di portare la fiaccola al di fuori dello stadio. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Gregorio Paltrinieri apre oggi il viaggio della fiaccola di Milano-Cortina da Roma dopo la cerimonia dell'accensione al Quirinale. L'olimpionico è stato scelto come primo tedoforo per il percorso del simbolo dei Giochi. Tra i protagonisti della staffetta anche il ce
Milano-Cortina 2026, acceso il braciere olimpico: è iniziato il viaggio della Fiamma. Mattarella: "Pace iscritta nel Dna delle Olimpiadi" - Coventry (Cio): "Fonte di ispirazione per il mondo intero"
Il giro della Fiaccola olimpica oggi a Roma: dal Foro Italico a piazza Popolo. Tedofori speciali Achille Lauro, Noemi, Claudia Gerini - Vespe in stile «Vacanze romane» lungo via Veneto.
Olimpiadi 2026, la fiamma olimpica è arrivata oggi in Italia - In mattinata si è svolta ad Atene la cerimonia di consegna della fiamma da parte del Comitato Olimpico greco, presenti anche Jasmine Paolini e Filippo Ganna.
Frecce Tricolori sorvolano Roma per la fiamma Olimpica Milano-Cortina 2026 - Il cielo di Roma si vestirà di tricolore domani, venerdì 5 dicembre, grazie al passaggio delle Frecce Tricolori.
Accesa la Fiaccola Olimpica in Grecia. A Roma il 5 dicembre, poi staffetta di 10.000 tedofori in tutta italia - La staffetta culminerà a Milano dove la fiamma entrerà a San Siro durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali
Roma accoglie la Fiamma Olimpica: il percorso completo e i punti migliori per vederla il 6 dicembre - Il 6 dicembre la Fiamma Olimpica attraverserà Roma: un evento simbolico verso Milano-