Roma Angelino punta alla convocazione entro Trigoria | Dovbyk verso il recupero

Sololaroma.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Angelino è tornato ad allenarsi con i compagni dopo una lunga assenza, una novità che regala finalmente un sorriso a Gian Piero Gasperini, pronto a riavere una soluzione importante sulle fasce in vista dei prossimi impegni della Roma. Il laterale spagnolo è rimasto fuori per quasi due mesi a causa di una bronchite asmatica che lo aveva debilitato al punto da fargli perdere circa dieci chili. Ora, però, dopo aver superato le visite e i test di idoneità, ha ottenuto il via libera dallo staff medico. Il rientro in gruppo è stato accolto con entusiasmo dai compagni, che lo hanno riabbracciato dopo un periodo complicato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

