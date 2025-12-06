Roma a Cagliari per ripartire e riconquistare il primato

Dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli, che è costata la vetta della classifica, la Roma riparte dalla trasferta di Cagliari con l’obiettivo di rimettersi subito in corsa. Il passo falso dell’Olimpico brucia, ma la squadra di Gasperini ha già dimostrato di saper reagire nei momenti più delicati. Dall’altra parte, però, troverà un C agliari affamato di punti: dopo due vittorie a inizio settembre, i rossoblù hanno raccolto appena quattro punti nelle successive nove gare, troppo pochi per poter stare tranquilli. Nonostante il momento difficile, la formazione di Pisacane in casa sa diventare ostica e imprevedibile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, a Cagliari per ripartire e riconquistare il primato

Contenuti che potrebbero interessarti

Cagliari Le parole del tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, alla vigilia del match contro i rossoblù all'Unipol Domus - facebook.com Vai su Facebook

LIVE - La conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia di Cagliari-Roma x.com/i/broadcasts/1… Vai su X

Verso Cagliari Roma, la Lega di Serie A si focalizza su due giocatori a sorpresa: il retroscena - Verso Cagliari Roma, la Lega di Serie A ha proiettato la luce dei riflettori su due giocatori della sfida di domenica dell’Unipol Domus Dopo la dolorosa sconfitta interna contro il Napoli, che ha comp ... Scrive cagliarinews24.com

Cagliari-Roma, Pisacane: “Vogliamo ritrovare la vittoria” - Il tecnico del Cagliari presenta la sfida dell’Unipol Domus e analizza l'eliminazione in Coppa Italia, infortuni e stato della squadra ... Lo riporta cagliaripad.it

Roma di nuovo prima, Gasperini ci riprova con il Cagliari (cercando la sesta vittoria in trasferta) - Fino a ora ce ne ha mostrati tanti, non solo facendo toccare alla Roma la vetta della classifica, ma pure per come ha gestito i ... Si legge su ilmessaggero.it

Cagliari-Roma: Pisacane e Gasp a caccia del riscatto dopo le sconfitte - L’analisi MyCombo di Sisal Tipster parte dal successo esterno della Roma, combinato con almeno due reti dei giallorossi, finora più incisivi in trasferta (8 reti) che in casa (7). Come scrive msn.com

DIRETTA/ Roma Cagliari Primavera (risultato finale 3-0): convincente tris dei giallorossi! (19 ottobre 2025) - Merito innanzitutto di Lulli, che è riuscito a sfondare sulla fascia destra creando spazio e un traversone che è stato impattato con il destro da Sangaré, bravo a trovare la traiettoria giusta per ... Come scrive ilsussidiario.net