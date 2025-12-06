Rolls Royce Ghost Black Badge | l’auto di lusso ispirata ai videogiochi | La novità pazzesca
Una nuova Rolls Royce è stata venduta: un modello Ghost Black Badge Gamer che sembra essere uscita dai videogiochi di ultima generazione, le caratteristiche fanno rimanere a bocca aperta. Rolls Royce è una delle case automobilistiche di lusso più famose al mondo. I suoi modelli sono case su quattro ruote e stupiscono tutti gli appassionati . L'articolo Rolls Royce Ghost Black Badge: l’auto di lusso ispirata ai videogiochi La novità pazzesca proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Rolls-Royce Ghost Black Badge: la tradizione che continua a dettare le regole del lusso Vai su X
Nel 1900 Sir Charles Rolls immaginava un’auto “silenziosa e pulita”. Oggi quella visione ha un nome: Spectre, prima Rolls-Royce full electric. La versione Black Badge porta questa idea all’estremo, con 650 CV, 1.075 Nm e uno 0-100 in poco più di 4 secondi. - facebook.com Vai su Facebook
Rolls Royce Black Badge Ghost Game: la one-off dedicata ai gamer - La Rolls Royce Black Badge Ghost Game è l’auto perfetta per i gamer grazie ad alcuni dettagli ispirati al mondo a 8 bit. Si legge su virgilio.it
Rolls-Royce Ghost Black Badge: la tradizione che continua a dettare le regole del lusso - Quando ai tecnici Rolls Royce si chiede chi sia il loro vero concorrente, la risposta rimane sempre la stessa: jet privati, yacht ed elicotteri; è ... Secondo msn.com
Ghost Black Badge Gamer, arriva la prima Rolls Royce ispirata al mondo dei videogiochi vintage - ROMA – I vezzi dei ricchi sono infiniti ed un cliente proveniente dell’industria tech, ha commissionato alla divisione Rolls- Riporta repubblica.it
Rolls-Royce Black Badge Ghost, lusso all’ennesima potenza - Debutta a Roma, in una serata speciale alle Officine Farneto dedicata al mercato italiano, la nuova Rolls- Segnala gazzetta.it
Rolls-Royce Black Badge Ghost Gamer, mai fatta 'così strana' - Non era mai capitato prima che agli specialisti della divisione Bespoke (cioè dei modelli 'su misura') della Roills- Da ansa.it
rolls royce ghost black badge - Royce Dawn Black Badge, versione con look total black della cabriolet britannica realizzata dalla divisione Bespoke. Segnala motorionline.com