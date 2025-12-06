ROH | Deonna Purrazzo fa storia prima ROH Women’s Pure Champion a Final Battle

Deonna Purrazzo ha aperto ROH Final Battle con un traguardo enorme, sconfiggendo Billie Starkz e diventando la prima ROH Women’s Pure Champion della storia. La finale del torneo ha dato il via al main card, con entrambe le atlete impegnate in una brillante dimostrazione di tecnica.. @DeonnaPurrazzo drills @BillieStarkz with a vicious Russian leg sweep! Watch #ROHFinalBattle on #HonorClub! pic.twitter.comZPahQ8dNNU — ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) December 6, 2025 Il momento decisivo è arrivato quando Starkz ha tentato una Senton, ma Purrazzo l’ha intercettata e ha immediatamente applicato la sua mossa finale, la  Venus de Milo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

