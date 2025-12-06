Il girone di andata è ormai arrivato agli sgoccioli: il Siena, in questo rush finale, avrà la possibilità di rilanciarsi in classifica, dopo una prima parte di stagione estremamente positiva e un periodo decisamente complicato. Sulla strada della Robur, prima di riprendere il cammino a gennaio, in casa del Tau Altopascio, il Montevarchi, il Camaiore e il Trestina. Tre partite dal peso specifico enorme, per i numeri, per il morale, per "il percorso di crescita" della squadra. Tre partite che i ragazzi di Bellazzini dovranno affrontare, almeno le prime due, senza il supporto pieno dei propri tifosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Robur: tre partite da non sbagliare. Camaiore di lunedì causa mercato