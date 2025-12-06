Robotica e fumetti | a scuola di creatività

Arricchire e diversificare l’offerta formativa per favorire lo sviluppo delle competenze linguistiche, scientifiche, artistiche e motorie, promuovendo un apprendimento attivo, creativo e multidisciplinare. E’ l’obiettivo che si propone, per l’anno scolastico in corso, l’IC Sassuolo 1 Centro Est cui fanno capo le scuole per l’infanzia Peter Pan, Centro Storico e Sant’Agostino, le primarie Sant’Agostino e Pascoli, la secondaria di primo grado Leonardo da Vinci. Una vocazione educativa orientata all’innovazione e alla crescita degli studenti, posta in essere non solo attraverso la didattica più ‘tradizionale’, ma con proposte che questa affiancano ed integrano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Robotica e fumetti: a scuola di creatività

