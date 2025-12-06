Robinson vince il gigante di Mont Tremblant Goggia ottava

Ecodibergamo.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SCI. Due buone prove per la bergamasca che ha mostrato segni di ripresa in questa specialità. Ventiseisima l’altra orobica, Ilaria Ghisalberti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

robinson vince il gigante di mont tremblant goggia ottava

© Ecodibergamo.it - Robinson vince il gigante di Mont Tremblant, Goggia ottava

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

robinson vince gigante montSci: cdm; Robinson vince gigante Mont Tremblant, Goggia 8/a - Dopo il successo di Copper Mountain, la neozelandese Alice Robinson ha vinto in 2. Secondo ansa.it

robinson vince gigante montItalia presente in gigante a Mont-Tremblant: Goggia 8ª e Della Mea 9ª, vince ancora Robinson, sul podio Ljutic e Grenier - Buon risultato di squadra per le azzurre, che entrano in top 10 con Sofia Goggia (8ª) e Lara Della Mea (9ª, miglior risultato in carriera) nel ... Scrive eurosport.it

Sci, gigante a Mont-Tremblant: Goggia 8ª e Della Mea 9ª, vince ancora Robinson - 10 Nel gigante femminile è il momento magico di Alice Robinson, la 24enne neozelandese che ha avuto a lungo ... Lo riporta corriere.it

robinson vince gigante montDiretta Gigante Tremblant/ Streaming video Rai: vince Robinson, bene Della Mea (CdM sci oggi 6 dicembre 2025) - Diretta gigante Tremblant streaming video Rai, oggi sabato 6 dicembre 2025: orario e risultato live della gara per la Coppa del Mondo di sci. Come scrive ilsussidiario.net

robinson vince gigante montGigante femminile a Mont-Trembland, Goggia chiude ottava: Robinson trionfa - La sciatrice azzurra, che si era piazzata decima al termine della prima manche, recupera due posizioni. Scrive corrieredellosport.it

robinson vince gigante montSci, Alice Robinson vince il gigante di Mont Tremblant, ottava Sofia Goggia - Due azzurre tra le prime nove, Della Mea nona recupera 14 posizioni ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Robinson Vince Gigante Mont