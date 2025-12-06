Robinson vince il gigante di Mont Tremblant Goggia ottava

SCI. Due buone prove per la bergamasca che ha mostrato segni di ripresa in questa specialità. Ventiseisima l’altra orobica, Ilaria Ghisalberti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Robinson vince il gigante di Mont Tremblant, Goggia ottava

