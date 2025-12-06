Roberto Fico il 9 dicembre la proclamazione | sprint per la giunta
La data è fissata: martedì prossimo, il 9 dicembre, Roberto Fico sarà ufficialmente il nuovo presidente della Regione Campania. Appuntamento alle 9.30 nel palazzo di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Ora che rischia di rimanere fuori dalla Giunta, #ClementeMastella attacca #RobertoFico e ricorda che lui "ci ha messo la faccia". Subito caos in #Campania Vai su X
