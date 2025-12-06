Roberto Fico il 9 dicembre la proclamazione | sprint per la giunta

Ilmattino.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La data è fissata: martedì prossimo, il 9 dicembre, Roberto Fico sarà ufficialmente il nuovo presidente della Regione Campania. Appuntamento alle 9.30 nel palazzo di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

roberto fico il 9 dicembre la proclamazione sprint per la giunta

© Ilmattino.it - Roberto Fico, il 9 dicembre la proclamazione: sprint per la giunta

