Roberto Fico a cena nel Sannio spunta una ‘quota rosa’ per la nuova Giunta regionale
Tempo di lettura: 2 minuti Roberto Fico sarebbe tornato nel Sannio per una cena riservata. Secondo indiscrezioni, il neo presidente della Regione Campania avrebbe partecipato ieri sera a un incontro conviviale in un’abitazione privata di Melizzano. Un luogo che, negli ultimi mesi, si starebbe confermando come terreno neutro, e sempre più strategico, per i vertici politici campani. Alla cena avrebbero dovuto prender parte anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Un trio, quello Fico-Manfredi-Mastella, che già in fase di composizione delle liste si sarebbe riunito proprio nel piccolo centro sannita per definire gli accordi e blindare l’alleanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La data è fissata: martedì prossimo, il 9 dicembre, Roberto Fico sarà ufficialmente il nuovo presidente della Regione Campania. Appuntamento alle 9.30 nel palazzo di Giustizia. Preso possesso delle stanze di palazzo Santa Lucia, dovrebbe esserci l’accelerat - facebook.com Vai su Facebook
Ora che rischia di rimanere fuori dalla Giunta, #ClementeMastella attacca #RobertoFico e ricorda che lui "ci ha messo la faccia". Subito caos in #Campania Vai su X
Regionali, Fico è il nuovo governatore (60,63%). Noi di Centro primo partito nel Sannio, Pellegrino Mastella supera le 13mila preferenze - 825 sezioni della Regione Campania che definirà il nuovo Presidente della Regione Campania e la composizione del Consiglio regionale. Da ntr24.tv
Regionali Campania, Fico: «Aree interne centrali nel nostro programma» - Che è ritornato a Benevento e nel Sannio (probabilmente è prevista una ulteriore tappa prima della chiusura ... Segnala ilmattino.it
Corona: ‘Fico eletto presidente regala al Sannio la vittoria di Mastella’. Attacco al M5s locale - “Come previsto da tutti i sondaggi, Roberto Fico è stato eletto presidente della Regione Campania con la coalizione del Campo Largo, costituita da PD, A testa alta (De Luca), M5S, lista Fico, AVS, Ava ... Riporta ntr24.tv
Regionali, Conte e Fico. Siglata con Mastella un’alleanza stabile: «Nuova fase in Campania» - Un attimo prima entrare nel Sannio profondo, Giuseppe Conte e Roberto Fico incontrano Clemente Mastella. Si legge su ilmattino.it
Roberto Fico: “Dalla mia regione parte la risposta alla destra. De Luca? Dialogo schietto” - Roma, 15 novembre 2025 – Roberto Fico, volto storico del M5s, candidato governatore in Campania per il campo largo, partiamo dalla gente: che sentimenti sta incontrando in questo suo viaggio? Da quotidiano.net
Fico e Cirielli, programmi a confronto - Nelle conferenze stampa della Tgr Campania negli studi Rai di Napoli i candidati alla presidenza della Regione Campania Roberto Fico ed Edmondo Cirielli rispondono alle domande dei giornalisti sulle ... Lo riporta rainews.it