Roberto Fico a cena nel Sannio spunta una ‘quota rosa’ per la nuova Giunta regionale

Tempo di lettura: 2 minuti Roberto Fico sarebbe tornato nel Sannio per una cena riservata. Secondo indiscrezioni, il neo presidente della Regione Campania avrebbe partecipato ieri sera a un incontro conviviale in un’abitazione privata di Melizzano. Un luogo che, negli ultimi mesi, si starebbe confermando come terreno neutro, e sempre più strategico, per i vertici politici campani. Alla cena avrebbero dovuto prender parte anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Un trio, quello Fico-Manfredi-Mastella, che già in fase di composizione delle liste si sarebbe riunito proprio nel piccolo centro sannita per definire gli accordi e blindare l’alleanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

