Roberto Benigni torna in tv con Pietro – Un uomo nel vento tra le solite polemiche sul cachet

Programmi Tv, ogni appuntamento televisivo con Roberto Benigni finisce per assomigliare al Festival di Sanremo: si parla di tutto, tranne che del contenuto. Le aspettative si intrecciano con le critiche, le discussioni esplodono ben prima del debutto e il dibattito si concentra spesso su elementi marginali. È successo con Dante, con i Dieci Comandamenti, con la Costituzione e ora accade anche per “Pietro – Un uomo nel vento”, la nuova serata evento pensata per il pubblico Rai. Più del valore culturale dei suoi interventi, a rimanere impresse sono quasi sempre le cifre del cachet, destinate a occupare la scena mediatica prima ancora che lo faccia l’artista toscano. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Roberto Benigni torna in tv con “Pietro – Un uomo nel vento” tra le solite polemiche sul cachet

