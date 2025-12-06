Roberto Benigni torna in tv con Pietro – Un uomo nel vento tra le solite polemiche sul cachet

Tvzap.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Programmi Tv, ogni appuntamento televisivo con Roberto Benigni finisce per assomigliare al Festival di Sanremo: si parla di tutto, tranne che del contenuto. Le aspettative si intrecciano con le critiche, le discussioni esplodono ben prima del debutto e il dibattito si concentra spesso su elementi marginali. È successo con Dante, con i Dieci Comandamenti, con la Costituzione e ora accade anche per “Pietro – Un uomo nel vento”, la nuova serata evento pensata per il pubblico Rai. Più del valore culturale dei suoi interventi, a rimanere impresse sono quasi sempre le cifre del cachet, destinate a occupare la scena mediatica prima ancora che lo faccia l’artista toscano. 🔗 Leggi su Tvzap.it

roberto benigni torna in tv con pietro 8211 un uomo nel vento tra le solite polemiche sul cachet

© Tvzap.it - Roberto Benigni torna in tv con “Pietro – Un uomo nel vento” tra le solite polemiche sul cachet

Leggi anche questi approfondimenti

roberto benigni torna tvRoberto Benigni torna in Tv: “Pietro, un uomo nel vento” è piaciuto anche a Papa Leone XIV - Tutto quello che c'è da sapere su Pietro, un uomo nel vento, ultimo spettacolo di Roberto Benigni. Da iodonna.it

roberto benigni torna tvBenigni torna in tv: 'Mi sono innamorato di Pietro, un uomo come noi' - Papa Leone ne vede alcuni estratti: "Che bello, parla d'amore". Riporta ansa.it

roberto benigni torna tvRoberto Benigni torna in tv: “Mi sono innamorato di San Pietro perché è come noi”. E vede il Papa - Un uomo nel vento”, storia dell’apostolo con la voce dell’attore e regista. Lo riporta msn.com

Roberto Benigni, il nuovo viaggio nel cuore di Pietro: “Mi sono innamorato di lui, perché è proprio come noi” - monumento, quelli che negli ultimi vent’anni hanno riscritto il rapporto tra televisione pubblica, cultura e narrazione popolare. Si legge su domanipress.it

roberto benigni torna tvRaiUno, Roberto Benigni torna in tv con "Pietro. Un uomo nel vento" - Il mattatore toscano sarà protagonista, mercoledì 10 dicembre alle 21,30 su Rai Uno, della serata evento ... Secondo msn.com

roberto benigni torna tvRoberto Benigni, le polemiche sul cachet sono un format aggiunto: cosa rende davvero unico ogni suo evento televisivo - Ci sono anche le immancabili polemiche sul cachet dell'artista: un format aggiunto che alimenta l'appeal nei confronti di una figura p ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roberto Benigni Torna Tv