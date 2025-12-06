Roberta Bruzzone | Ecco perché Tatiana deve pagare i costi delle ricerche scoppia il caso

Liberoquotidiano.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il generale Iacopo Mannucci Benincasa, comandante della Legione Carabinieri Puglia, ha elogiato il "lavoro incessante e professionale" che ha portato al ritrovamento di Tatiana Tramacere dopo 11 giorni di scomparsa. Decine di militari delle compagnie di Brindisi e Lecce, il Nucleo Investigativo e i RIS di Roma hanno seguito tracce tecnologiche, telecamere, tabulati e sopralluoghi fino a localizzarla, viva e in buona salute, nella mansarda dell’amico Dragos Ioan Gheormescu a Lecce.Un dispiegamento straordinario (elicotteri, unità cinofile, volontari) che ha tenuto col fiato sospeso l’Italia intera, ma si è scoperto che Tatiana si era allontanata volontariamente e si era nascosta di propria iniziativa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

roberta bruzzone ecco perch233 tatiana deve pagare i costi delle ricerche scoppia il caso

© Liberoquotidiano.it - Roberta Bruzzone: "Ecco perché Tatiana deve pagare i costi delle ricerche", scoppia il caso

Scopri altri approfondimenti

roberta bruzzone perch233 tatianaTatiana Tramacere, Roberta Bruzzone: «Paghi lei i costi delle ricerche. Non si può giocare con le istituzioni e con le risorse pubbliche» - Le indagini sul ritrovamento di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa in Salento il 24 novembre e trovata ieri sera, sono frutto di «un lavoro incessante, condotto con ... Riporta msn.com

roberta bruzzone perch233 tatianaTatiana Tramacere, Roberta Bruzzone: «Paghi lei i costi delle ricerche. Emergenze inventate non meritano mezzi e rispetto» - Le indagini sul ritrovamento di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa in Salento il 24 novembre e trovata ieri sera, sono frutto di «un lavoro incessante, condotto con ... Si legge su msn.com

roberta bruzzone perch233 tatianaRoberta Bruzzone contro Tatiana Tramacere e la fuga volontaria, "emergenza inventata, paghi lei le ricerche" - Roberta Bruzzone ha attaccato duramente Tatiana Tramacere, accusandola di essersi inventata un'emergenza e chiedendo che sia lei a pagare le ricerche degli ultimi giorni ... Segnala virgilio.it

roberta bruzzone perch233 tatianaTatiana ritrovata viva, la Bruzzone attacca: “Ha organizzato tutto lei? E ora paghi i costi delle ricerche” - Il ritrovamento di Tatiana Tramacere a casa di Dragos Ioan Gheormescu accende la polemica: per Roberta Bruzzone chi crea falsi allarmi deve sostenere le spese. Scrive msn.com

roberta bruzzone perch233 tatianaTatiana Tramacere, il duro attacco della Bruzzone: "Vi sembra normale che… (1 / 2) - Ecco che cosa ha detto la Bruzzone circa la scomprsa della ragazza che poi è stata ritrovata qualcosa di davvero molto particolare e davvero incredibile ecco i dettagli. Scrive donna.fidelityhouse.eu

roberta bruzzone perch233 tatianaTatiana Tramacere ritrovata, la Bruzzone inflessibile sul caso: “Chi si allontana paghi le ricerche” - La criminologa ha detto che il caso Tramacere deve diventare "un precedente chiaro e inequivocabile" e ha spiegato perché la ragazza deve pagare i costi delle ricerche. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Roberta Bruzzone Perch233 Tatiana