Roberta Bruzzone | Ecco perché Tatiana deve pagare i costi delle ricerche scoppia il caso

Il generale Iacopo Mannucci Benincasa, comandante della Legione Carabinieri Puglia, ha elogiato il "lavoro incessante e professionale" che ha portato al ritrovamento di Tatiana Tramacere dopo 11 giorni di scomparsa. Decine di militari delle compagnie di Brindisi e Lecce, il Nucleo Investigativo e i RIS di Roma hanno seguito tracce tecnologiche, telecamere, tabulati e sopralluoghi fino a localizzarla, viva e in buona salute, nella mansarda dell’amico Dragos Ioan Gheormescu a Lecce.Un dispiegamento straordinario (elicotteri, unità cinofile, volontari) che ha tenuto col fiato sospeso l’Italia intera, ma si è scoperto che Tatiana si era allontanata volontariamente e si era nascosta di propria iniziativa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Roberta Bruzzone: "Ecco perché Tatiana deve pagare i costi delle ricerche", scoppia il caso

