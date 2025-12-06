Rivogliamo il nostro pattinodromo | presidio di atleti della Roller e famiglie sul lungomare

Esplode la protesta di associazioni, comitati, atleti e anche genitori dei giovani che frequentano la Roller Salerno che, com’è noto, è stata ufficialmente esclusa dal campionato di Serie B per l’indisponibilità di usare il Pattinodromo a causa del crollo avvenuto nelle scorse settimane. In tanti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

