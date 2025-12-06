Ritrovato l'uomo rapito da finti poliziotti a Prato | gestiva scommesse illegali online per 6 milioni di euro
È stato rintracciato in stato confusionale nella zona di piazza Mercatale a Prato Yang Yixian, il 46enne scomparso nella notte del 30 novembre dopo essere stato prelevato da due uomini che si sarebbero spacciati per poliziotti all’uscita di un locale karaoke. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ritrovato l’uomo rapito da finti poliziotti a Prato: gestiva scommesse illegali online per 6 milioni di euro - È stato rintracciato in stato confusionale nella zona di piazza Mercatale a Prato Yang Yixian, il 46enne scomparso nella notte del 30 novembre dopo essere ... Riporta fanpage.it
Cinese rapito, chiesto un riscatto di un milione e mezzo - Questa la cifra chiesta alla famiglia per ottenere la liberazione di Yang Yixian, il 46enne rapito nella notte tra sabato e domenica da due finti poliziotti, due occidentali, secondo le testimonianze ... Segnala rainews.it
Rapito da finti poliziotti, c'è la richiesta di riscatto - PRATO: L'uomo è stato prelevato in orario notturno da sedicenti operatori delle forze dell'ordine. Riporta toscanamedianews.it
Prato, il mistero di Yixian Yang: rapito da finti agenti, è ricercato in Cina per una maxi-truffa - L'uomo è scomparso a Prato dopo essere stato portato via da due uomini che si spacciavano per agenti. Riporta msn.com