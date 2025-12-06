Ritrovata nel centro storico la quindicenne scomparsa mercoledì | sta bene ed è a casa

È stata ritrovata sana e salva Andreea Daiana Preda, la quindicenne del liceo Turrisi Colonna scomparsa mercoledì mattina. La studentessa ha fatto rientro a casa dopo giorni di ricerche avviate dai Carabinieri della stazione di piazza Dante, in seguito alla denuncia presentata dai genitori che. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

