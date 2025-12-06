RitmiUrbani Network trova casa e lancia i primi appuntamenti di CULT! – Incontri di sapere e sapori

6 dic 2025

RitmiUrbani, il noto format tv degli anni ’90 ideato dal produttore musicale Dario Andreano e del quale l’artista  Monica Sarnelli  è stata il volto per tanti anni, è sbarcato sui social e annuncia i primi appuntamenti di  Cult! – Incontri di sapere e sapori, il nuovo “salotto itinerante” che accoglierà artisti, cantanti, scrittori e chiunque voglia promuovere il proprio progetto artistico nello stile RitmiUrbani. I primi 3 appuntamenti Cult! – Incontri di sapere e sapori Ad ospitare i primi 3 appuntamenti di Cult! sarà  Avernum   Relais  (Pozzuoli- via Lago D’Averno, 7): sabato 6 dicembre – dalle ore 15,30 alle ore 18,30 – domenica 7 e lunedì 8 dicembre – dalle ore 11 alle ore 14. 🔗 Leggi su Parlami.eu

