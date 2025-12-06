RitmiUrbani Network trova casa e lancia i primi appuntamenti di CULT! – Incontri di sapere e sapori
RitmiUrbani, il noto format tv degli anni ’90 ideato dal produttore musicale Dario Andreano e del quale l’artista Monica Sarnelli è stata il volto per tanti anni, è sbarcato sui social e annuncia i primi appuntamenti di Cult! – Incontri di sapere e sapori, il nuovo “salotto itinerante” che accoglierà artisti, cantanti, scrittori e chiunque voglia promuovere il proprio progetto artistico nello stile RitmiUrbani. I primi 3 appuntamenti Cult! – Incontri di sapere e sapori Ad ospitare i primi 3 appuntamenti di Cult! sarà Avernum Relais (Pozzuoli- via Lago D’Averno, 7): sabato 6 dicembre – dalle ore 15,30 alle ore 18,30 – domenica 7 e lunedì 8 dicembre – dalle ore 11 alle ore 14. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Altre letture consigliate
Una bella notizia #RitmiUrbani #Cult! #DarioAndreano - facebook.com Vai su Facebook
RitmiUrbani [Lombardia] - Diaframma 623 Edda 374 Alberto Muffato (artemoltobuffa) 100 Maria Antonietta 493 Eva Mon Amour 52 Scisma 649 Amor Fou 665 Mario Venuti 15 il Pan del Diavolo 888 Ivano Fossati 33 ... Come scrive rockit.it