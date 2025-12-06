Ritmica Marila Como podi e grandi emozioni al debutto nazionale a Rimini
Un avvio di gara da incorniciare per le atlete della Ritmica Marila nella prima giornata dei Campionati Nazionali a Rimini. A rompere il ghiaccio è stata la piccolissima Elisa Santin, classe 2016, impegnata nella categoria LE A1: nonostante una settimana segnata dalla febbre, ha scelto di esserci. 🔗 Leggi su Quicomo.it
