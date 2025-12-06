Ritardi ingiustificati ai lavori della mensa Garibaldi Il Comune | Se necessario risolveremo il contratto

JESI – A seguito di controlli, l’Amministrazione comunale di Jesi annuncia di aver riscontrato che «negli ultimi giorni si sono accumulati ingiustificati ritardi nei lavori di completamento della mensa Garibaldi». Così «Contattata la ditta aggiudicataria dell’intervento, è stata a essa intimato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Scopri altri approfondimenti

"Ritardi ingiustificati sull'acquisto dell'area: 'mentre Sassari investe un milione e raddoppia i servizi, Alghero rischia di perdere il canile delegando alla Città Metropolitana. Serve chiarezza immediata o si ammetta la rinuncia'." - facebook.com Vai su Facebook

"Ritardi sui lavori ai nuovi asili. Rivoluzione Conti mai pervenuta" - "Della rivoluzione annunciata dalla giunta Conti non c’è traccia. Si legge su lanazione.it

Opere incompiute e ritardi nei lavori pubblici: ANAC avvia un piano straordinario di vigilanza - Contrastare il fenomeno delle opere incompiute, vigilare sui ritardi nei lavori pubblici, rafforzare i controlli nella fase esecutiva dei contratti e garantire la corretta gestione delle ... Come scrive edilportale.com

Scuole, via ai lavori della nuova mensa Fermo il progetto per costruire l’asilo - Mentre è partito il cantiere per realizzare la nuova mensa a servizio delle scuole elementari e medie nel complesso di via Marconi (che ospita anche la palestra), il Comune di Santa Giuletta sta ... Segnala laprovinciapavese.gelocal.it