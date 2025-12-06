Risultò irregolare durante un controllo della Polizia | straniero espulso dall' Italia
La Polizia di Stato, insieme al personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, ha eseguito un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto Francesco Esposito nei confronti di un cittadino straniero (marocchino) irregolare sul territorio nazionale. Il controllo e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
