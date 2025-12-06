RISULTATI | TNA FINAL RESOLUTION 2025

Torna in PPV la TNA, fresca di nuovo accordo televisivo e di una rinnovata collaborazione con la WWE. Prima difesa titolata, in TNA, per il campione Frankie Kazarian contro JDC, prossimo al ritiro, diversi titoli in palio e la partecipazione come sempre di alcuni atleti provenienti da NXT, tra cui Charlie Dempsey impegnato contro Mike Santana dopo che, assieme ad altri atleti NXT guidati da Robert Stone, ha fatto perdere il titolo mondiale al portoricano. Spazio anche a diversi debutti in quello che è stato un ricco appuntamento di fine anno. Di seguito trovate i risultati: Countdown to Final Resolution – Pre-show. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

