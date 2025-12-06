Risultati NBA Boston travolge i Lakers 14° sigillo di fila per i Thunder di Gilgeous-Alexander
Los Angeles (Stati Uniti), 6 dicembre 2025 – La nottata NBA appena andata in archivio proponeva ben dodici gare in programma, che non hanno fatto mancare agli appassionati pathos e spettacolo. Tra queste c’era anche la sfida dal fascino antico e intramontabile tra Boston Celtics e Los Angeles Lakers: al TD Garden è andato in scena un vero e proprio assolo dei biancoverdi, che hanno travolto con un perentorio 126-105 i gialloviola, i quali si presentavano alla palla a due privi delle stelle LeBron James e Luka Doncic. A spingere i Celtics, che hanno indirizzato la gara con il 39-17 piazzato nel primo quarto, il solito Jaylen Brown, autore di 30 punti, 8 rimbalzi e altrettanti assist, mentre ai Lakers non sono bastati i 36 punti di Austin Reaves. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
