ristori in arrivo ai commercianti finiti in trincea

Il centro si fa bello, il Comune stanzia risorse per le attività economiche che hanno vissuto disagi a causa del cantiere. Porta questa novità il mese di dicembre, insieme alla conclusione dei lavori di riqualificazione di via Medici da Seregno. È la strada su cui si affaccia l’ufficio postale, collegamento tra il parcheggio di via Odescalchi e la nota via Umberto I. Si tratta del primo lotto di un intervento che nei prossimi mesi interesserà anche via Umberto (nel tratto compreso tra via Medici e via Marconi) e via Marconi, con la completa ripavimentazione della sede stradale. Via Medici ha riaperto al traffico ieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

