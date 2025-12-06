Rissa in campo durante il match Under 18 | DASPO per 9 persone tra cui 5 giovani calciatori
Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Ferentino hanno richiesto e ottenuto dal Questore della Provincia di Frosinone l’emissione di un DASPO nei confronti di nove persone coinvolte nella violenta rissa scoppiata lo scorso 9 novembre durante l’incontro di calcio tra SSD Ferentino. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Rissa durante il match Under 18 a Ferentino: nove persone denunciate - Genitori in campo per aggredire giocatori e arbitro: decisivo l’intervento dei Carabinieri per fermare gli scontri ... tunews24.it scrive
Rissa durante partita Under 18 a Ferentino, nove genitori denunciati - Il 9 novembre, allo stadio comunale di Ferentino, una gara del campionato Under 18 regionale tra Ferentino Calcio e Rocca Priora Calcio è degenerata in una violenta rissa. Segnala rainews.it
Ferentino, rissa tra genitori durante una partita di calcio under 18: due persone ferite e 9 denunciate - A Ferentino una gara under 18 degenera per l’intervento di alcuni adulti in campo: Carabinieri identificano nove persone denunciate per rissa e invasione. Da ilquotidianodellazio.it
