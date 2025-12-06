Risparmiare sul riscaldamento Perché abbassare la temperatura o lasciare sempre acceso non sempre funziona

Abbassare la temperatura di mandata o lasciare sempre acceso? Da settimane sui social la gente dibatte su quale sia la strategia migliore per risparmiare nel caso di caldaia e riscaldamento indipendente. La risposta dipende dal tipo di caldaia. Ogni situazione è infatti differente, ma ci sono regole che valgono per tutti.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Risparmiare sul riscaldamento. Perché abbassare la temperatura o lasciare sempre acceso non sempre funziona

