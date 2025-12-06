Rischio freddo Umbra Acque rinnova l' invito a proteggere i contattori | ecco come fare
Con l’arrivo delle temperature rigide, cresce l’attenzione sugli impianti idrici esterni, in particolare sui contatori dell’acqua che, se esposti al freddo intenso, possono congelarsi e rompersi causando disservizi e costi imprevisti. Umbra Acque ricorda ai propri utenti alcuni semplici. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
