Riscaldiamo l’inverno | una risposta comunitaria alla povertà energetica

Bergamo. Al via anche quest’anno il progetto “ Riscaldiamo l’inverno “, iniziativa nata nel 2022 per contrastare la povertà energetica nella provincia di Bergamo, promuovendo autonomia e resilienza delle famiglie. Il progetto è strutturato per combinare sostegno economico, formazione, attivazione di reti di prossimità e sensibilizzazione, con l’obiettivo generale di affrontare non solo l’emergenza, ma anche le cause strutturali della povertà energetica. Sul territorio bergamasco, le Acli hanno già supportato circa 300 famiglie in due anni, attivando una rete di volontari formati come Tutor dell’Energia Domestica (TED) e costruendo percorsi di accompagnamento alla consapevolezza energetica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it