Riposto premia i suoi talenti consegnati gli Onori del Gonfalone a cinque giovani eccellenze cittadine
Questa mattina, nel salone municipale del Palazzo di Città di Riposto, si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna degli Onori del Gonfalone, il riconoscimento istituito dall’amministrazione comunale per valorizzare i cittadini che, con il proprio talento e impegno nel proprio settore di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Approfondisci con queste news
A Riposto scoppia la febbre del Natale: addobbi in anticipo e case già illuminate A Riposto il Natale parte in anticipo, e quest’anno la magia si accende soprattutto nelle case e nei balconi. Già dai primi giorni di novembre molti cittadini hanno iniziato a montar - facebook.com Vai su Facebook
Il Veneto premia i suoi talenti - L’edizione 2025 degli Oscar Green Veneto ha celebrato a Montebelluna l’energia creativa e l’impegno dei giovani agricoltori under 35, protagonisti di una trasformazione che unisce tradizione, innovazi ... Segnala polesine24.it