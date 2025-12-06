Rio Ferdinand fa calare il gelo in diretta al sorteggio dei Mondiali | Ma che domanda è?
Il sorteggio dei Mondiali di calcio svoltosi a Washington ha vissuto un momento imbarazzante tra Rio Ferdinand e Danny Ramirez, nel silenzio assoluto della sala del Kennedy Center: "Ma che razza di domanda è?". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Rio Ferdinand dopo i giorni in ospedale: "Panico totale, sentivo gli occhi..." - Un grande spavento per Rio Ferdinand, che qualche giorno fa aveva creato apprensione tra i suoi fan e nel mondo del calcio con un messaggio postato sui social da un letto dl'ospedale: "Mi ... Come scrive corrieredellosport.it