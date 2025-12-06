Rimini calcio indaga la procura | scocca l’ora più buia

Rimini, 6 dicembre 2025 – Chi lo avrebbe mai detto. Lo scorso 8 aprile, mentre capitan Colombi alzava al cielo di Rimini la Coppa Italia di serie C, chi lo avrebbe mai detto che a distanza di otto mesi scarsi da quel traguardo, il Rimini Calcio dal tetto della LegaPro sarebbe crollato di colpo, andando a sbattere sul fondo per poi sgretolarsi nei mille pezzi biancorossi in cui la messa in liquidazione volontaria ha infranto i sogni di un club storico, di una città delusa, di un popolo disperso. La messa in liquidazione volontaria. Perché se è dall’inizio della fine che stiamo qui a ripeterci che il club di Piazzale del Popolo stia vivendo la sua ora più buia, dopo la messa in liquidazione volontaria deliberata dai soci a metà novembre e l’esclusione dal campionato di serie C, l’ora più buia adesso è davvero scoccata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

