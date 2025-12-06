Riflessione virale di Del Rosso Massimiliano | non ne vale la pena

Del Rosso Massimiliano ha pubblicato oggi su facebook, ripreso da Fast News Platform, un breve video riflessivo intitolato “Non ne vale la pena”, che invita a ripensare le reazioni impulsive sui social media. Il messaggio centrale. Quando un commento stupido o aggressivo provoca rabbia, l’istinto è rispondere per zittire l’interlocutore, ma l’autore sottolinea che ignorare spesso preserva la pace interiore più di una discussione. Stare zitti non significa debolezza, bensì coraggio, poiché nessuno cambia idea con frecciate rabbiose o umiliazioni pubbliche.? La rabbia residua e il tempo perso a rileggere frasi dimenticate da tutti rendono vana la replica, proponendo invece di lasciar perdere per valorizzare la propria serenità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

