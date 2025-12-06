Rifiuti pericolosi sversati tra la vegetazione controlli dei carabinieri
Questa mattina, in via S.P. 333 all’incrocio con via Tronara, nel territorio di Cancello ed Arnone, i Carabinieri della locale Stazione hanno rinvenuto rifiuti pericolosi sversati nella fitta vegetazione, costituiti principalmente da pneumatici di grandi dimensioni.L’area è stata immediatamente. 🔗 Leggi su Casertanews.it
