Rifiuti interrati per ampliare la superficie dell’azienda | imprenditore nei guai a Roccadaspide

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Capaccio-Paestum, in collaborazione con le guardie dell'Accademia Kronos, hanno sequestrato un'area di 5.000 metri quadrati e denunciato tre persone a Roccadaspide. L'operazione è scattata a seguito dell'accertamento di un sistema di smaltimento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Scopri altri approfondimenti

"Garantire la pulizia urbana e ridurre gli episodi di abbandono dei rifiuti nei pressi dei contenitori interrati". È con queste motivazioni che la Città di Lugano comunica che dal 1. gennaio 2026 cesserà la fornitura dei sacchi ufficiali dei rifiuti da 110 litri. Questi sa - facebook.com Vai su Facebook

Blitz dei carabinieri forestali: rifiuti speciali interrati, sequestro e due denunce - Capalbio (Grosseto), 17 luglio 2025 – Rifiuti speciali interrati in una zona agricola, scattano le denunce e il sequestro dell’area. Si legge su lanazione.it

Allarme a Latina, rifiuti tossici interrati in un’area industriale - Rifiuti potenzialmente tossici interrati in un terreno dell’area industriale di Latina, che doveva essere bonificato. Segnala rainews.it

Rifiuti interrati al Pascolaro, l'annuncio del Comune: "Passi avanti verso la bonifica da 13 milioni" - “Completato il piano delle indagini ambientali per l'integrazione della caratterizzazione del sito e la pianificazione delle relative attività da svolgere”. Lo riporta ilmessaggero.it

Rifiuti interrati in un cantiere su via Banchina dei Molini, Noe e Arpav sigillano l'area sotto sequestro - A questo quesito stanno cercando di rispondere i carabinieri del Noe insieme ai tecnici dell'Arpav e ai vigili del fuoco, ... Secondo ilgazzettino.it

Latina, scoperte oltre 20 tonnellate di rifiuti interrati in un'area industriale - Oltre 20 tonnellate di rifiuti speciali sono state trovate interrate in un’area industriale da bonificare a Latina. Secondo rainews.it

Rifiuti pericolosi interrati, Noe sequestra discarica abusiva - Avevano trasformato un terreno in una discarica abusiva in cui gettare e interrare gli scarti di lavorazione delle loro attività. Come scrive ansa.it