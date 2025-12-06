Rick Owens | lo stilista rivoluzionario dell’estetica radicale ed estrema

Life&People.it La moda è un linguaggio di promesse, di lucentezza controllata e di un’estetica spesso levigata; l’universo di Rick Owens opera in un linguaggio a parte, un dialetto monastico e viscerale che elegge il nero a manifesto etico ed il drappeggio estremo a scultura della condizione umana. Lo stilista non veste, piuttosto corazza il corpo contro il mondo, offrendo ai suoi adepti, gli anticonformisti più ricchi, l’uniforme di un intellettualismo che rifugge la frivolezza. Biografia di un ribelle: storia dello stilista Rick Owens . Richard Saturnino Owens, un nome che non suggerisce affatto l’aura gotica che lo circonda, nasce in un contesto familiare conservatore e cattolico in California. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

