Riccardo Chailly celebra i cinquant’anni dalla morte del compositore ribelle

Una Lady Macbeth del distretto di Mzensk, l'opera che apre la stagione 202526 del Teatro alla Scala sotto la guida di Riccardo Chailly, è un omaggio ai 50 anni dalla morte del suo autore, Dmitrij Dmitrievic Šostakovic. Il compositore russo sovietico più famoso del tempo, la cui statura ha acquistato col passare dei decenni sempre maggior grandezza, moriva il 9 agosto 1975. Il suo feretro venne omaggiato da un'enorme folla di popolo russo, e tra galoppini e burocrati, gli resero omaggio figure leggendarie. Come tradizione alcuni musicisti suonarono «dal vivo» durante la veglia: membri del Quartetto Glinka furono costretti ad eseguire l'andante del secondo quartetto di Cjaikovskij, nonostante la vedova, Irina Antonovna, ricordasse trattarsi di un brano particolarmente detestato dal marito.

