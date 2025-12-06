La famosa pizza Margherita e via dicendo per uno spuntino o pasto veloce: a San Gimignano il pensiero va subito a ’Riccapizza’, la vetrina fra le lastre del centro di San Gimignano con due forni accesi in via San Giovanni e San Matteo, con un altro che sta per aprirsi a Colle di Val d’Elsa, in piazza Arnolfo. Davanti a questi forni ci sono i fratelli Simone e Damiano Bruni, aiutati e sostenuti dai primi maestri, il babbo Danilo e lo zio Riccardo. Due gemelli come due gocce d’acqua, diplomati informatici e nelle aule del polo scientifico dell’Università di Firenze. Passione dell’informatica per maneggiare i computer, rivoltarli come calzini e rimetterli in piedi agli amici, da cardiochirurghi, tra una infornata e l’altra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riccapizza I gemelli dei buoni sapori